Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum."