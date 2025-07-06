Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit bölgesinde arama faaliyetleri sırasında şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekanları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA