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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı Mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı, yayımladığı mesajla kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı, yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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