Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin sandık görevlilerine çağrı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yarın yapılacak ikinci turu için okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yarın yapılacak ikinci turu için okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Değerli dava ve yol arkadaşlarım" ifadesiyle başladığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakarlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."