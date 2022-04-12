Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif'e tebrik telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şerif'e tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.