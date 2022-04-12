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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif'e tebrik telefonu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif'e tebrik telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şerif'e tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

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