Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

AA - Mehmet Tosun - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Politika, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title