Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğretmene saygı' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. İftarın ardından, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu öğrencilerinin seslendirdiği ilahilere eşlik eden Erdoğan, ardından konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklara iftar sofrasına teşrifleri için teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilerin ramazanını kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bursa Tophane Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri tarafından mikromekanik atölyesinde yapılan ilk kol saatini hediye etti.