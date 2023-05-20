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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Politika

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