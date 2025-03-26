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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtemel ABD ziyaretine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında bir ABD ziyareti olup olmayacağına ilişkin soruya, "İnşallah" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında bir ABD ziyareti olup olmayacağına ilişkin soruya, "İnşallah" cevabını verdi.

Erdoğan AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin ABD ziyaretine ilişkin sorusunu cevapladı. Erdoğan, 'yakın zamanda ABD'yi ziyaret edecek misiniz' sorusuna, "İnşallah" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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