Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert eleştiri

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı seslere tahammülsüzlüğün arttığını ve muhalefetin koltuk kavgasıyla ilgilendiğini belirterek, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerin tekrar hizmete kavuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler"

"Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar"

"Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi

"Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar

"Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık. CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor

"Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor

"İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız"

ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık. CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar" dedi.