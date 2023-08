Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulduğunu belirterek, "15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıda vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız" dedi. Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda muhalefeti de eleştirerek, "CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine katıldı. Konuşmasının başında şehit olan Mehmetçiklere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere de rahmet diledi. Depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatan Erdoğan, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birinin yaşandığını belirterek, "Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları bizzat takip ettik. En acil olandan başlamak suretiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını süratle giderdik" diye konuştu.

Şehirde yapılması gereken deprem konutu sayısının 19 bin 418 olduğunu, köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakamın 29 bin 47'ye ulaştığını belirten Erdoğan, deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıda vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. Rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz deprem bölgesinde teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla vatandaşımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Yerinde dönüşüm projesiyle sadece inşaatlar hızlanmayacak, ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecektir" dedi.

Depremde hasar gören illerde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapı, üst yapısıyla daha dayanıklı, görkemli şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan her felaketin alınması gereken tedbirleri hatırlattığını söyleyen Erdoğan, bu önlemlerin en başında kentsel dönüşümün geldiğini aktardı. Erdoğan, "Büyükşehir başkanlığımdan beri bu meseleyi işledik, gündeme taşıdık. Çarpık kentleşmenin yaygın olduğu kentlerde tercihten öte zorunluluk olduğunu ilan ettik. TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çaba harcadık. TOKİ, 1 milyon 200 bin proje üretti. Şimdiye kadar TOKİ ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Deprem felaketi özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'deki muhalefet anlayışının ülkemize ödettiklerini görme fırsatı gördük. Bu istemezükçü ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yalanı söylediler, her yolu denediler. Çeşitli illegal örgütler vasıtayla firmaları, mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı görüşe sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendileri hak gördükleri dayanıklı modern konutları benim Hataylı, İstanbullu kardeşime lüks gördüler. Milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan bırakmadılar. Biz bu tavırlılarını uzun yıllar beceriksizliklerine iş bilmezliklerine yorduk. Ama son seçim sürecinde meselenin masum olmadığını anladık. CHP şürekasının kentsel dönüşüm düşmanlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız" dedi.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bunlar vatandaşa hizmet etmezler; vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak 'tıpış tıpış' oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. 4 Mayıs öncesinde millete bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize her türlü hakaretleri yaptılar. Yıllar boyu utançla hatırlanacak hoyratlığı, ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Son 21 yılda kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde 6 buçuk milyon konutu süratle dönüştürmeyi planlıyoruz. Bunlar tamamlandığında şehirlerimiz hem güzelleşecek hem depreme hazırlıklı hale gelecektir. Kentsel dönüşüm projelerini bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı. - ANKARA