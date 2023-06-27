Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri hatırlatarak, 'Verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin kazananı, tartışmasız bir şekilde, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri hatırlatarak, "Verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin kazananı, tartışmasız bir şekilde, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün videolu bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"BAYRAMLAR, MİLLET OLARAK BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ, EZELİ VE EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİ HATIRLADIĞIMIZ MÜBAREK GÜNLERDİR"

"Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır."

"ASRIN FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN 50 BİNİ AŞKIN CANIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremi hatırlatan Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha, asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum" temennisinde bulundu.

"TOPLAM 650 BİN DEPREM KONUTUNU TAMAMLAMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim, kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde, 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız" dedi.

"SEÇİMLERİN KAZANANI, TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE, 85 MİLYON VATANDAŞIYLA TÜM TÜRKİYE'DİR"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini hatırlatan Erdoğan, "Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha, verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, son asrın en kritik seçimlerinden birini demokrasi şöleni içerisinde, yüzde 90'a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde, hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı, tartışmasız bir şekilde, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir" diye konuştu.

"İNŞALLAH MİLLETİMİZİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTE YÜRÜYEREK TÜRKİYE YÜZYILI MENZİLİNE MUTLAKA VARACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına, kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. 29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı'mızı bir hayal olmaktan çıkarıp, Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılını, her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, kadromuzu oluşturduk, hedeflerimizi belirledik. İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız.

"KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ VE TATİL AMACIYLA YOLLARA ÇIKAN TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN, TRAFİK KURALLARINA TİTİZLİKLE RİAYET ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun."