Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin soruşturma başlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin soruşturma başlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

