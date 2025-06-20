Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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