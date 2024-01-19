AK Parti'den Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı Karabük'te coşkuyla karşılandı

Ak Parti'den Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, Karabük'te coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya oldu. Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Çetinkaya, Karabük'te coşkuyla karşılandı. AK Parti Karabük İl Başkanlığı binası önünde karşılanan Çetinkaya'ya partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Karabük'ümüz için canla başla çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, "Köklü Cumhuriyetimizin genç vilayetlerinden Karabük'ümüze genç bir belediye başkan adayı diyoruz şuan için. İnşallah biz her zaman bunun bir dinamizm, bir enerji, bir hizmetle daha hızlı olacağımızı buradan beyan ediyoruz. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah siyasetin her zaman ilk maddesi çok çalışmak. Samimiyet, gayret. Bunların hepsi bizde mevcut. İnşallah öncelikle adaylık sürecinde çok çalışacağız. Sonra da beş yıllık ehliyeti alırsak bu beş yılda da Karabük'ümüz için, memleketimiz için 7/24 dört mesai anlayışıyla canla başla çalışacağız inşallah" dedi.

Çetinkaya, "Bugün de sağ olsun partimiz bizi çok güzel karşıladı. Güzel bir kitleyle karşıladı. Ben özellikle il başkanıma, vekillerime ve teşkilat basın mensuplarıma buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Her şeyin başı birlik beraberlik. Karabük'te biz her zaman birlik ve beraberlik taraftarı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kentteki tüm vatandaşların taleplerine yönelik projeler geliştireceklerini aktaran Çetinkaya, "Şehrimizde ne gerekliyse ne yapmamız gerekiyorsa bunu gerek SKM'mizle, gerek İl başkanımızla, gerek vekillerimizle, bakanlarımızla, cumhurbaşkanımıza kadar bunun istişaresini yaparız. Bununla alakalı kentte gençlerimize ne gerekiyorsa yine toplumumuzun temsil eden birçok kesimine ne gerekiyorsa bunun çözümü noktasında da projeler ve hizmetler geliştiririz. O açıdan da bizler inşallah bugün bismillah dedik. Bundan sonra toplumumuzun her kesimden gelecek talebe Allah izin verirse bu samimi kadrolarla bu samimi binada birlik beraberlikle her zaman bir çözüm olacak. Onun sözünü vermek istiyorum" diye konuştu.

"İl Başkanımızın da müsaadesiyle biz hemen projelerimize başlayacağız" diyen Çetinkaya, "Çözümlerimize başlayacağız. Şu ana kadar zaten çalıştığımız bir Karabük var. Her zaman zaten arazideyiz. O açıdan ondan sonra zaten projelerimizi açıklayacağız. Vaatlerimizi açıklayarak inşallah 31 Mart'ta hayırlı bir şekilde tamamlamayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehrimiz için, memleketimiz için bu gerçekten büyük bir fırsattır"

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya ile yıllardır partiye hizmet ettiklerini kaydeden AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, şunları söyledi:

"Omuz omuza bir mücadelenin gayreti içerisindeyiz. Ben kendisine çıkmış olduğu bu yolda hayırlar temenni ediyorum. Rabb'im hayırlı eylesin diyorum. Karabük'ümüz için, şehrimiz için, memleketimiz için bu gerçekten büyük bir fırsattır. Bizler seçimleri hemşerilerimiz için, seçmenimiz için, Karabüklü kardeşlerimiz için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin en genç belediye başkanının Karabük'te gösterilmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iradede bizler için çok anlamlıdır. Karabük yorgunluğunu, dinamizmi devredecek ve bundan sonraki süreci bizler koşarak, terleyerek, ter dökerek, mücadele ederek, Karabük için ne yapılması gerekiyorsa proje anlamında, gönül belediyeciliği anlamında bu çalışmaları teşkilatımızla, ekibimizle ve belediye başkan adayımızla birlikte istişare toplantılarımızı yaparak yol haritamızı çizerek bu çalışmaları icra edeceğiz." - KARABÜK