Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocuklarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Haniye'nin şehit olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti" dedi.