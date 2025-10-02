Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıfta bulunulan bir soru üzerine Erdoğan, "Biz onlara dedik ki 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Şimdi takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlediği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, F-35 programına yönelik soruya, "Biz onlara dedik ki 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Şimdi takibini yapıyoruz." - ANKARA

