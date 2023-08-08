Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkin Koray için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA