Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emeklilere zam' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Şeref Holü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 'emeklilere zam' konusuyla ilgili sorusuna, "Vedat bey gerekenleri söyledi" diye yanıt verdi. Erdoğan, "Yılbaşına gelmeden bir zam haberi duyulur" mu şeklindeki soruya "İnşallah" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in NATO üyeliği" ile ilgili bir soruya ise "Takip edeceksiniz" dedi. - ANKARA