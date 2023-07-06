Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yapılabilecek iyileştirmeler konusunda bakanlara talimat verdiğini belirtti ve depremzedeleri mağdur eden tefecilere karşı taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim"

"Her seçimde kazanamazsam istifa ederim demesine rağmen, hangi odakların tükürdüğünü yalattığını söylemedi"

"Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var"

"14 Mayıs'a kadar bedava ev vaat edip, 15 Mayıs'ta depremzedeleri kapı dışarı eden tefecileri muhatap almıyoruz

"Emekliklerin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz

"Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim"

ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçimde kazanamazsam istifa ederim demesine rağmen, hangi odakların tükürdüğünü yalattığını söylemedi. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. 14 Mayıs'a kadar bedava ev vaat edip, 15 Mayıs'ta depremzedeleri kapı dışarı eden tefecileri muhatap almıyoruz. Emekliklerin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" dedi.