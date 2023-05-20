Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi açıklamaları ve seçim öncesi mesajlar
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu ve Kahramanmaraş seçimleri öncesi mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler"
-" Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta sandığa gideceğine ve tercihini bizden yana yapacağına inanıyorum"
-"Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk"
-"Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu"
-"Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler"
-"Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk"
-"Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu"
-"İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak"
-"Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık"
-"319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız"
-"Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık"
-"Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı"
-"Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor"
-"AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum"
-"14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyorum"
-"Meclis'te 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı"
-"Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp resim çekip gidiyordu"
-"28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz"
-"Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar"
-"Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar"
-"Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar"
KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.
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