Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi açıklamaları ve seçim öncesi mesajlar

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu ve Kahramanmaraş seçimleri öncesi mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler"

-" Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta sandığa gideceğine ve tercihini bizden yana yapacağına inanıyorum"

-"Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk"

-"Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu"

-"Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler"

-"Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk"

-"Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu"

-"İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak"

-"Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık"

-"319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız"

-"Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık"

-"Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı"

-"Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor"

-"AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum"

-"14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyorum"

-"Meclis'te 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı"

-"Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp resim çekip gidiyordu"

-"28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz"

-"Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar"

-"Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar"

-"Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Türkiye Deprem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title