Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi açıklamaları ve seçim öncesi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler"

-" Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta sandığa gideceğine ve tercihini bizden yana yapacağına inanıyorum"

-"Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk"

-"Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu"

-"Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler"

-"Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk"

-"Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu"

-"İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak"

-"Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık"

-"319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız"

-"Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık"

-"Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı"

-"Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor"

-"AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum"

-"14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyorum"

-"Meclis'te 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı"

-"Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp resim çekip gidiyordu"

-"28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz"

-"Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar"

-"Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar"

-"Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

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