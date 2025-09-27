Deniz Kuvvetleri Günü ve Preveze Zaferi Kutlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.