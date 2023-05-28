Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi Bayramı Teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen halka hitap ederek, iki bayram arasında bize demokrasi bayramı yaşatan milletimize teşekkür etti ve Türkiye'nin kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki bayram arasında bize demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum"

"Pazara kadar değil, mezara kadar dedik"

"Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen halka hitap ediyor.