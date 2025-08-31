Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'le ikili ticaret ve ekonomik işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğine ilişkin başlıklara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'deki temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu çerçevede Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları durumunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xi Jinping ile görüşmesinin başlangıcında, "Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel durumun iyileştirilmesine yönelik girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınızla gerek Çin'le ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıklı ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandırmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için ortak adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti. Liderlerin görüşmesinde, iki ülke arasında mevcut işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini de yineleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti. Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Zirve programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin ziyareti kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi ve ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Xi ve eşinin, zirve katılımcıları onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılması bekleniyor. Söz konusu Zirve yarın da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. - TIANJIN