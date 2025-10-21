Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Başarır'a Manevi Tazminat Davası Açtı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a, 19 Ekim'de Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.