Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya'dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika