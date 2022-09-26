Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Fahrettin Altun'a uyarı: Ah keşke buraya koysaydınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklama sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a uyarıda bulundu. Kaynarca- Karasu yolunun çalışmalarının canlı şekilde yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahrettin Bey, var mı? Ah keşke buraya koysaydınız. Bu tür şeyler canlı bağlantılar önemli, hiç olmazsa arşivden verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada merakla beklenen birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son dönemde ulaşıma yönelik gerçekleştirilen yatırımlardan da bahsetti.

KAYNARCA- KARASU YOLU'NDAN ÖRNEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemin en önemli ulaşım icraatlarından birinin Kaynarca- Karasu yolu çalışması olduğunu dile getirdi. Yolun 49 kilometrelik bölümü sayesinde trafiğin büyük ölçüde rahatlatıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yaptığı uyarı da hemen dikkat çekti.

"KEŞKE BURAYA KOYSAYDIK FAHRETTİN BEY"

Yol çalışmalarıyla ilgili görsel olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahrettin Bey, var mı? Ah keşke buraya koysaydınız. Bu tür şeyler, canlı bağlantılar önemli, hiç olmazsa arşivden verelim" ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun'un da kafasını sallayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini kabul ettiği görüldü.