Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir günde üç miting: Trakya'da 120 bin kişiye hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlediği mitinglerde 120 bin vatandaşa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlediği mitinglerde 120 bin vatandaşa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trakya'da bir günde üç mitinge imza atarak, toplam 120 bin vatandaşa hitap etti. Erdoğan, ilk olarak Kırklareli'nde 20 bin vatandaşın katıldığı mitingde konuştu. Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlediği mitingin ardından Edirne'ye hareket ederek, burada da bir miting düzenledi. Mitingde kendisini coşkuyla karşılayan 25 bin Edirneliye hitap eden Erdoğan, son olarak Tekirdağ'da 75 bin kişinin katıldığı mitingde konuştu.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Trakya'ya tekrar gelerek teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını ve bölgedeki yatırımların açılışını gerçekleştireceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ