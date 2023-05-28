Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı.' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika