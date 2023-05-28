Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title