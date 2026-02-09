Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Türk bayrağı motifli tebrik çiçeği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk bayrağı motifli tebrik çiçeği gönderdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği ve üzerinde 57'nci yıla atfen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeğine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, 57'nci yıl kutlamalarına özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı göndermiştir. Şanlı bayrağımızı taşıyan bu özel çiçek aranjmanı, Milliyetçi Hareket Partimizin 57'nci yılına atfen 57 adet kırmızı gülden müteşekkildir. Cumhur İttifakımız; kökü mazide, gözü atide olan Büyük Türkiye hayalinin teminatı; dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin şanla ve şerefle 57'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun" ifadelerini kullandı.