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Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ateşkes' açıklaması: "Gazze'nin kahraman halkını hürmetle selamlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ateşkes' açıklaması:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze halkına olan desteğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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