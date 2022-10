Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanılan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla yaptığı paylaşımda, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ikinci filminde 1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer veriliyor.

Filmde "Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda açılan her fabrikada kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunun büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı'nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA