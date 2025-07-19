Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altan Öymen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altan Öymen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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