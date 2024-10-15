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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Çankaya ilçesindeki Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye evinden ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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