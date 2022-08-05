Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu. (Metin Başar /İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ajda Pekkan Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.