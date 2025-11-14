Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da düzenlenecek konut teslim törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
