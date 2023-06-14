Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Engelli ve yaşlı aylıkları erkene alınıyor, asgari ücret çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Temmuz ayında engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesinin erkene alındığını ve 1.4 milyon kişinin bayramdan önce sevindirileceğini belirtti. Ayrıca asgari ücret çalışmalarının yapıcı bir şekilde devam ettiğini ve sonucun herkesin içine sineceğini söyledi. Deprem bölgesindeki 11 ilin yeniden ayağa kaldırılmasının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar depremzedelere yapılan nakdi yardımların toplam tutarının 61 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. Depremden etkilenen illerde 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan edeceklerini de sözlerine ekledi.