Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Emeklilerin maaşları ve ikramiyeleri ödenecek, 650 bin deprem konutu yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin maaşlarının ve ikramiyelerinin kurban bayramı öncesinde ödeneceğini, 650 bin deprem konutu yapılacağını, TMO alım fiyatlarının belirlendiğini ve asgari ücret komisyonunun çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz"

"650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız"

"Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz"

" TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık"

"Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir"

"Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor"

"Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

ANKARA Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.