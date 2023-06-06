Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partinin politikasını yenilerken ruh kökünden kopmadıklarını ve halka verilen sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca deprem bölgesindeki şehirlerin canlandırılacağı, fahiş fiyatların gündemden çıkarılacağı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirileceği sözünü verdi. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e sunulacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız"

"Partimizi politikamızı yenilerken ruh kökümüzden asla kopmadık"

"Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız"

"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz"

"Fahiş fiyatları milettimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız"

" Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız"

ANKARA Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizi politikamızı yenilerken ruh kökümüzden asla kopmadık. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Fahiş fiyatları milettimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız" dedi.