Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmelerin yer aldığı kanun teklifinin bayram sonrası yasalaşacağını belirterek, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini, yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının zor koşullar altında vazifelerini yerine getirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte yaşamını yitiren tüm sağlıkçılara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Yaşanan sürecin herkese kaliteli, yaygın ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle güçlü sağlık alt yapısına sahip olmanın ehemmiyetini hatırlattığını belirten Erdoğan, "Allah'a hamdolsun son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını, geride bıraktığımız 2 yılda kat ve kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Ülkemizin farklı şehirlerinde açtığımız toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz, insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Muhalefetin engellemek için gece- gündüz uğraştığı bu modern tesisler, salgın tarzı kitlesel hastalıklarla mücadelede dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Keza, rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesiyle de bu alanda yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp devreye alarak büyük bir başarıya imza attık. 'İsraf' denilen, 'ne gerek var' diye eleştirilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte 10 binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu" diye konuştu.

Programın sonunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1863 yılında Hattat Yusuf Sıtkı Efendi'ye ait el yazması Kur'an-ı Kerim hediye edildi.