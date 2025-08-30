Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır" diye konuştu.

30 Ağustos'un, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin, var oluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescili olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk Milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez" açıklamasını yaptı.

Büyük Zafer'in taşıdığı anlamın, yalnızca tarihin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda ışık tutan bir rehber olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakarlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek, en büyük vazifemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA