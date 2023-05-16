Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 şehit için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 şehit için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 3 jandarma personeli için başsağlığı mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü Pkk'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 3 jandarma personeli için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü Pkk'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title