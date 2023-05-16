Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 şehit için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 3 jandarma personeli için başsağlığı mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü Pkk'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 3 jandarma personeli için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü Pkk'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.