Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde istiklaline sarılan fedakar milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 86 milyon vatandaşla birlikte Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerinin bayramını kutladığını belirtti. Medeniyet bahçesinin ortak mirasının paylaşıldığı dost ülkelere de teşekkür eden Erdoğan, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünün ülke, millet ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'yi yürüterek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclis üyelerini şükranla andığını ifade eden Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'ten Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar bu toprakları vatan yapan kahramanları rahmetle yad ettiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin hem güçlü bir millet hem de köklü bir devlet olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş ve 16 yıldızın binlerce yıllık devlet geleneğini temsil ettiğini vurguladı. "Ebet-müddet" anlayışıyla kurulan her devletin milletin kudret ve merhametinin nişanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en zor dönemlerinde hürriyet ve istiklaline sarılan milletin son çatısı ve devletler zincirinin son halkası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda büyük atılımlar içinde olduklarını belirten Erdoğan, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin yaralarının sarıldığını hatırlatarak, afetzede vatandaşların hızla güvenli yuvalarına kavuşturulduğunu, yıl sonuna kadar 453 bin konutun anahtar tesliminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyon insanın huzur, güven ve refah içinde yaşayacağı terörsüz bir Türkiye menziline emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Milli birlik ve dayanışmayı hedef alan kaos girişimlerine fırsat vermeden engelleri aşmaya, oyunları bozmaya ve yayılmacı emelleri bertaraf etmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, savaş ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye'nin hak ve hakikatin savunucusu olarak "daha adil bir dünya" için çalıştığını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Filistin başta olmak üzere kriz bölgelerinde arabuluculuk, diplomasi ve insani yardım faaliyetleriyle akan kanı durdurmanın ve kalıcı barışı sağlamanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

İlhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan 360 derecelik dış politika vizyonuyla Türkiye'nin tarihine ve kimliğine yaraşır biçimde üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesinde lider, dünyada itibarlı, büyük ve müreffeh bir Türkiye'nin inşası için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Mesajının sonunda Erdoğan, aziz şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Tüm vatandaşların ve dost ülkelerin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünün kutlu olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
