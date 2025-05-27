Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesi mesajı

Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesi mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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