Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. tur öncesi AK Parti teşkilatlarına uyarı: Asla rehavete kapılmayın

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejisini belirledi. Televizyon programlarına ağırlık verecek olan Erdoğan, deprem bölgesini de ziyaret edecek. MYK üyelerini de tek tek görevlendiren Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına ise "Asla rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.1 oy aldı. Adayların hiçbirinin kazanmaya yeterli olacak oy oranına sahip olamaması nedeniyle 2. tur seçimi yapılacak. Böylece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha cumhurbaşkanı olabilmek için karşı karşıya gelecek.

ERDOĞAN 2. TURA HAZIRLANIYOR

Bu durumda her iki ittifak da 2. tur stratejileri için yeniden kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turu önde kapatırken bu süreçte televizyon programlarına ağırlık verecek. Erdoğan dün akşam da bir canlı yayına katılarak çalışmalarına başlamış oldu.

"HAFTA SONU DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEĞİM"

Erdoğan bunun dışında yüksek oy aldığı deprem bölgesindeki illeri tek tek yeniden ziyaret edecek. Miting düzenlemeyi düşünmediğini belirten Erdoğan "Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Yani miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde, halkla bütünleşme noktasında, oralarda miting benzeri gelenlerle bir toplantılar yapabiliriz'' dedi.

TEŞKİLATLARA "REHAVET" UYARISI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerini de görevlendirdi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre AK Parti teşkilatlarına "Asla rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı. Oy oranı yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde MYK üyeleri şehir buluşmaları gerçekleştirecek, Erdoğan için destek istenecek.

İkinci tura kadar söylemlerde "istikrar" ve "bütünlük" vurgusu yapacak olan Erdoğan, Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması halinde yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak.