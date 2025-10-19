Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

