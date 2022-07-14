Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

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