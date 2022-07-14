Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" dedi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadelerini kaydetti. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.