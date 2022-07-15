Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini, kutlu bir zafere erişildiğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini, kutlu bir zafere erişildiğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

AA / Mehmet Tosun - Politika

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