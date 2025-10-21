Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
